أسعار أبرز العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 31 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت أسعار العملات الأجنبية المتداولة محليًا تراجعًا لليوم الثاني على التوالي في تعاملات السوق الموازية اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من إعلان مصرف ليبيا المركزي فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 5.94 دينار مقابل 5.99 دينار، وسجل اليورو تراجعًا إلى 6.34 دينار مقابل 6.45 دينار، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 7.45 دينار مقابل 7.50 دينار.

تراجع سعر كسر الذهب واستقرار الدينار التونسي

وسجل سعر كسر الذهب «عيار 18» تراجعًا إلى مستوى 285 دينارًا مقابل 288 دينارًا ظهر اليوم الأربعاء. بينما هبط الدينار التونسي عند مستوى 1.91 دينار مقابل 2.00 دينار، واستقرت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.