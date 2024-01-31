الكوني يبحث مع وفد قبيلة أولاد حسن تحسين الخدمات في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع وفد قبيلة أولاد حسن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الجنوب.

وطالب الوفد الذي يضم قبائل الزوية والحساونة وأولاد اخريص والحسنون والحسون والحسانة، بإزالة المعوقات أمام تقديم الخدمات لمناطقهم، مشددًا على ضرورة هذا الملف لضمان استقرار مناطقهم التي تزخر بموارد لا يستفيدون بها، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأكد وفد قبيلة أولاد حسن حرصهم على تماسك النسيج الاجتماعي، والعمل من أجل بناء ليبيا الجديدة التي يطمح لها الليبيون بسواعد أبنائها ذوي الخبراءت المؤهلة.

تنمية الجنوب للحد من نزوح أهاليه إلى الشمال

وقال الكوني إن «ليبيا تجمعنا بمختلف مكوناتنا باعتبارنا شركاء الوطن، ونسعى جاهدين بالتعاون مع وزراء الجنوب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لنيل الجنوب حقوقه أسوة بالمناطق الأخرى».

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وأشار إلى الجهود المبذولة لإقامة تنمية مكانية في مناطق الجنوب للحد من نزوح الأهالي لمدن الشمال، بسبب تدني الخدمات، والعمل على تكليف القيادات الفاعلة والمؤهلة في المناصب، والإدارات، والمؤسسات العليا للمساهمة في بناء ليبيا الموحدة التي يتطلع لها الليبيون.