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مديرية أمن درنة تدعو القاطنين بجوار الأودية إلى أخذ الحيطة والحذر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 12:45 مساء
مديرية أمن درنة تدعو القاطنين بجوار الأودية إلى أخذ الحيطة والحذر
مدينة درنة، 31 يناير 2024. (الإنترنت)
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دعت مديرية أمن درنة القاطنين قرب مجاري الأودية في البلدية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عنها حفاظا على سلامتهم.

جاء ذلك في بيان مقتضب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، فيما أشارت صفحات محلية أخرى إلى وصول درجة الحرارة القصوى لتسعة درجات مئوية مع هطول الأمطار.

أمطار في المنطقة الشرقية
وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة الأحوال الجوية اليوم، إن موجة البرد مستمرة في المنطقة الشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبها هطول أمطار وزخات الثلج على مرتفعات الجبل الأخضر.

الثلوج تكسو عدة مناطق بالجبل الأخضر (صور)

وأشار المركز إلى فرصة هطول أمطار على المنطقة الممتدة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا رعدية؛ مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح شمالية غربية نشطة قد تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على الساحل من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

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