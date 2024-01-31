«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من سوسة إلى امساعد

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية سرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة على الساحل من سوسة إلى امساعد.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن ارتفاع الموج سيتراوح بين 3.00 و5.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على ساحل سرت.

- الرياح شمالية إلى شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية غدا على الساحل من زوارة إلى الخمس سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.