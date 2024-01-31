«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من سوسة إلى امساعد...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية سرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة على الساحل من سوسة إلى امساعد.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن ارتفاع الموج سيتراوح بين 3.00 و5.00 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على ساحل سرت.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية غدا على الساحل من زوارة إلى الخمس سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على الساحل من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار وبين 3.50 و5.00 أمتار على الساحل من سوسة إلى أقصى الساحل.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي ويكون مضطربا إلى شديد الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة خلال سقوط الأمطار.
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