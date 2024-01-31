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السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 10:23 صباحا
السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار
WTV_Frequency

تراجع سعر العملة البريطانية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.82 دينار، وسعر صرف اليورو عند 5.22 دينار.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.13 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية
وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

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