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حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 31 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 09:08 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 31 يناير 2024)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
WTV_Frequency

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار جيدة اليوم الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي الممتدة من المرج حتى أقصى الساحل الشرقي مع رياح نشطة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و18 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع فرصة هطول أمطار من مساء يوم الجمعة وبداية يوم السبت على بعض المناطق والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار جيدة اليوم على المناطق الممتدة من المرج إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما تسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة، وتقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيا من الغد والرياح شمالية غربية إلى شمالية نشطة السرعة على المنطقة من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و15 درجة مئوية وتسجل على مناطق الجبل بين 05 و08 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

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