شاهد في «وسط الخبر»: زليتن.. خطر الانجراف ولماذا هي بالذات؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، الثلاثاء، توابع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، والحلول المقترحة للتعامل مع الكارثة التي تزداد يومًا بعد يوم، ولماذا ظهرت الأزمة في زليتن تحديدًا؟

ويحاول البرنامج الوقوف على تفسير لما يجري على أرض الواقع، وآراء الخبراء حيال إنقاذ الموقف قبل التحول إلى كارثة إنسانية وبيئية، وموقف البنية التحتية والإجراءات الحكومية الطارئة.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى الأزمة، يرجح جيولوجيون أن يكون سبب الظاهرة ناجمًا عن تدفق للمياه العذبة من إحدى الطبقات الأرضية، أو أن المنطقة كانت زراعية وتحولت لسكنية.

ولاستجلاء جوانب هذا الملف استمع البرنامج إلى كل من: وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أبوبكر الزوي، والناطق الرسمي باسم شركة الصرف الصحي محمد كريم.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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