شركة البريقة: توفر الوقود «بكميات كبيرة» في المنطقة الشرقية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أكد الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي أن الوقود متوفر بكميات كبيرة في المنطقة الشرقية، معتبرًا ما تردد عن أزمة في الإمدادات مجرد شائعات.

وقال المسلاتي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات الوقود بالمنطقة الشرقية تسير وفق المعدلات الطبيعية، ووفق الجدول الزمني المحدد، وأن جميع شركات التوزيع مستمرة في الحصول على مخصصاتها.

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ودعا المسلاتي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي باستقاء الأخبار والمعلومات من شركة البريقة لتسويق النفط.

وأمس الإثنين، ناقش اجتماع أمني في مدينة سبها تأمين محطات الوقود، بحضور جهاز البحث الجنائي و«الكتيبة 101»، بحسب بيان نشرته صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي على «فيسبوك».