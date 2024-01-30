العريبي يدعو حكومة حماد لتحرك عاجل تفاديًا لكارثة إنسانية في زليتن

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

طالب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، الحكومة المكلفة بالتدخل العاجل لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.

وقال العريبي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، تحتاج إلى دراسة من قبل الخبراء لمعرفة أسبابها والبحث عن حلول لها، داعيًا الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب بالتدخل العاجل، تفاديًا لحدوث كارثة إنسانية وبيئية، خصوصًا بعد اختلاط المياه السوداء مع المياه الجوفية.

- حكومة حماد تعلن حالة الطوارئ القصوى في زليتن

وأوضح العريبي أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية تتابع الأزمة بقلق، متمنيًا الشفاء العاجل للطفل غسان سيف الإسلام ازغيليل، الذي غرق في إحدى البرك أمام منزله، نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

وفي وقت سابق اليوم، قررت حكومة حماد إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتوفير كل الاحتياجات للبلدية من أجل مواجهة الأزمة.