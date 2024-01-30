في إطار التعاون العسكري.. بوركينا فاسو تستقبل 100 جندي سابق من مقاتلي «فاغنر»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت بوركينا فاسو بشكل رسمي وصول مجموعة من الجنود الروس من المقاتلين السابقين ضمن مجموعة «فاغنر» إلى البلاد ووصفتهم بـ«المدربين»، بينما تحدثت مصادر روسية مقربة أنهم جزء من وحدات «الفيلق الأفريقي»، ويأتي ذلك فيما زار نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف بنغازي، واجتمع مع قائد «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر.

وكشفت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو في برقية لها وصول مجموعة من الجنود الروس إلى البلاد، وصفتهم بأنهم «مدربون يأتون في إطار تعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي»، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها جنود روس بوركينا فاسو.

تطور العلاقات بين بوركينا فاسو وروسيا

وقالت الوكالة الرسمية إنها «زيارة طبيعية تدخل في السياق العادي للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والأمتين»، مشيرة إلى وجود عدد من ضباط جيش بوركينا فاسو في روسيا حيث يتلقون تدريبات.

وواصل المصدر موضحًا، أنه منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى حكم بوركينا فاسو في سبتمبر 2022، تطورت العلاقات مع روسيا، ومنذ مطلع ديسمبر الماضي عينت بوركينا فاسو سفيرًا لها في موسكو، كما افتتحت روسيا سفارتها في واغادوغو نهاية الشهر نفسه، بعد 3 عقود من الإغلاق.

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في المقابل، نشرت قناة مقربة من روسيا على تطبيق «تلغرام» الأسبوع الماضي، معلومات تقول فيها إن «المفرزة العسكرية الروسية من الفيلق الأفريقي، التابع لوزارة الدفاع الروسية، وصلت بوركينا فاسو»، وهو ما يعني بداية نشاط هذه الوحدات خلفًا لمجموعة «فاغنر» التي قتل زعيمها.

وصول 100 خبير عسكري روسي إلى بوركينا فاسو

وتحمل القناة اسم «المبادرة الأفريقية»، وقالت إن 100 خبير عسكري روسي وصلوا عاصمة بوركينا فاسو مع معداتهم وأسلحتهم. كما نشرت على «تلغرام» صور عشرات الرجال الذين وصلوا واغادوغو على متن طائرة نقل من طراز «اليوشين 76» لدمج الوحدة التي ستتألف في شكلها النهائي من 300 رجل، يستدعيهم المجلس العسكري الحاكم لحماية زعيم الفترة الانتقالية إبراهيم تراوري وضمان مهام الأمن العام.

ووقت قيادة إبراهيم تراوري بانقلابه العسكري توجه نحو التحالف مع روسيا، لمحاربة الإرهاب ليقرر بعدها إنهاء التعاون العسكري مع فرنسا.

وتتزامن التطورات مع أنباء عن تشكيل «الفيلق الأفريقي» في خمس دول بالقارة، بما فيها ليبيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، بحلول الصيف المقبل، وذلك في معرض كشف جريدة روسية عن تفاصيل جديدة حول تحرك الكرملين لاستبدال تشكيلات «فاغنر» العسكرية الخاصة التي تعمل الآن في القارة السمراء.

حفتر يستقبل يفكيروف في بنغازي

ويأتي ذلك في وقت استقبل قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، الأحد الماضي، نائب وزير الدفاع الروسي والوفد المرافق له بمقر القيادة العامة ببنغازي، وفق بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة. ولم يفصح بيان القيادة العامة عن تفاصيل لقاء حفتر والمسؤول العسكري الروسي.

وهذا هو اللقاء الرابع لحفتر مع يفكيروف منذ أغسطس الماضي، وكان آخر لقاء لقائد قوات القيادة العامة مع يونس بك يفكيروف في بنغازي في الثالث من ديسمبر الماضي.

لقاء نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف مع القادة العسكريين في بوركينا فاسو. (وكالة الأنباء الرسمية)

لقاء نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيورف مع القادة العسكريين في بوركينا فاسو. (وكالة الأنباء الرسمية)