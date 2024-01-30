بالصور.. السنوسي ومنصور ضو في محاكمة عبر دائرة تلفزيونية

القاهرة - بوابة الوسط

فسر المجلس الأعلى للقضاء ملابسات إجراء جلسة محاكمة عبر دائرة تلفزيونية للمتهمين مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق عبدالله السنوسي، والقائد السابق للحرس الشعبي منصور ضو، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس.

ونشر المجلس الأعلى للقضاء صورا للمحاكمة، وقال في بيان إن عقد المحاكمة بهذه الوسيلة «بناء على التعديل التشريعي لأحكام قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 7 لسنة 2014 م، الذي نص في حالات الضرورة على جواز الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة، لربط المتهم بقاعة المحاكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته بهذه الطريقة».

السنوسي و«المحاكمة عن بُعد»

يشار إلى أن المجلس أشرف في السابق على هذا النوع من المحاكمات (المحاكمة عن بُعد)، التي جرت بمحكمة استئناف الزاوية في السابق. كما سيجرى تطبيق الإجراء نفسه مستقبلا بمحكمتي استئناف بنغازي ومصراتة.

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وخلال الجلسة، طالب مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق محكمة استئناف طرابلس بتنفيذ قرار الإفراج الصحي الصادر لمصلحته، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل جلسة المحكمة إلى 5 فبراير المقبل، على ما أفاد المحامي أحمد نشاد «بوابة الوسط».

وأكد نشاد لـ«بوابة الوسط» أن محكمة استئناف طرابلس عقدت يوم الإثنين جلستها في تمام الـ11 صباحا بحضور السنوسي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، حيث نفى مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق التهم الموجهة إليه.