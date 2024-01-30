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السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 10:45 صباحا
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.82 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، بينما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.12 دينار أمس.

أسعار العملات العربية
وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

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