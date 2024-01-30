«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء تراوح ارتفاع الموج بين 3.00 و5.00 أمتار على الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية غدا على الساحل من زوارة إلى طرابلس تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة.