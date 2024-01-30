«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء تراوح ارتفاع الموج بين 3.00 و5.00 أمتار على الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية غدا على الساحل من زوارة إلى طرابلس تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• هطول أمطار جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 عقدة يصل غدا إلى 35 عقدة على الساحل درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و4.50 متر ويصل غدا إلى 5.00 أمتار على ساحل درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي ويكون مضطربا إلى شديد الاضطراب على باقي الساحل.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
• الرؤية متوسطة إلى رديئة خلال سقوط الأمطار.
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