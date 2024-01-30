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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 09:25 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 30 يناير 2024)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تؤثر كثلة هوائية باردة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بهطول أمطار جيدة يتخللها سقوط رخات ثلجية خفيفة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و18 درجة مئوية في معظم المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة أحيانا خاصة على المنطقة من مصراتة إلى سرت والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و17 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة خاصة على المناطق من شرق بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد يتخللها سقوط زخات ثلج خفيف على بعض مرتفعات الجبل الأخضر «سيدي الحمري وبلقس والفايدية والبيضاء وما جاورها»، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة غدا على المنطقة الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا على مرتفعات الجبل الأخضر حيث تتراوح بين 04 و07 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الواحات والرياح متغيرة الاتجاه إلى غربية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

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