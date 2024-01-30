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الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 01:56 صباحا
الشؤون الاجتماعية: شحنة مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في زليتن
جانب من المساعدات العاجلة لسكان زليتن، الإثنين 29 يناير 2024 (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، وصول شحنة مساعدات واحتياجات عاجلة للأسر المتضررة إلى مدينة زليتن.

وأضافت الوزارة، بحسب منشور على صفحتها على «فيسبوك»، أن فريقًا من الوزارة توجه لمدينة زليتن مصحوبين بمساعدات واحتياجات للأسر المتضررة جراء كارثة ارتفاع منسوب المياه للأحياء السكنية، مما عرض الأهالي للخطر والنزوح لمناطق آمنة بالمدينة.

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ضم الفريق إدارة الشؤون الإنسانية والمساعدات ومكتب التفتيش والمتابعة وفريق الدعم النفسي التابع للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة تهدف إلى تقديم الاحتياجات الضرورية إلى الوقوف على أحوال المواطنين وإعداد تقرير عاجل يتضمن عددًا الأسر، خاصة شرائح النساء والأطفال وذوي الإعاقة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ببلدية زليتن لتخفيف المعاناة عن سكان المنطقة.

جانب من المساعدات العاجلة لسكان زليتن، الإثنين 29 يناير 2024 (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المساعدات العاجلة لسكان زليتن، الإثنين 29 يناير 2024 (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المساعدات العاجلة لسكان زليتن، الإثنين 29 يناير 2024 (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من المساعدات العاجلة لسكان زليتن، الإثنين 29 يناير 2024 (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية في زليتن، الإثنين 29 يناير 2024 (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية في زليتن، الإثنين 29 يناير 2024 (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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