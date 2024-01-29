عبدالله السنوسي يطالب بالإفراج الصحي والمحكمة تؤجل الدعوى إلى 5 فبراير

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

طالب مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق عبدالله السنوسي محكمة استئناف طرابلس بتنفيذ قرار الإفراج الصحي الصادر لصالحه، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل جلسة المحكمة إلى 5 فبراير المقبل، على ما أفاد المحامي أحمد نشاد «بوابة الوسط».

وأكد نشاد لـ«بوابة الوسط» أن محكمة استئناف طرابلس عقدت اليوم الإثنين جلستها على تمام الساعة 11 صباحا بحضور السنوسي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، حيث نفى مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق التهم الموجهة إليه.

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وقال نشاد إن «المحكمة استمعت بعد ذلك لمرافعة الدفاع وبعدها استمعت لكلمة السنوسي التي سرد خلالها للمحكمة ظروف اعتقاله ووضعه الصحي وجدد مطالبته بتنفيذ قرار الإفراج الصحي عنه الذي أقرته اللجنة الطبية قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الدعوى إلى 5 فبراير المقبل لسماع دفاع باقي المتهمين وترفع الجلسة عند الساعة الثانية والنصف مساء».

وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها عبدالله السنوسي من حضور جلسات المحاكمة، بعد 12 جلسة عقدت دون جلبه من محبسه لأسباب غير معروفه، وفق محامية أحمد نشاد.