شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يعود بنشاط مكثف.. ماذا في حقيبته؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين، كواليس اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وماذا تحمل حقيبته التي يعيد من خلالها نشاطه الذي كان قد اقترب على الأفول، وهل ثمة أجندة جديدة مدعومة من الأطراف الخارجية أم يتمسك بالطرح الذي قدمه سابقًا لجمع الأطراف الخمسة على طاولة حوار لإنهاء الخلاف حول القوانين الانتخابية؟

وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي لقاءات مع أطراف محلية من بينهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وسفراء عدد من الدول من بينهم مصر وتونس وهولندا وألمانيا وفرنسا.

ويحاول متابعون للشأن العام استجلاء جوانب نشاط باتيلي الذي تزامن أيضًا مع لقاءات مكثفة عقدها المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مع مختلف الأطراف الليبية.

ولاستجلاء جوانب هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع الباحث والمحلل السياسي فيصل بورايقة، والمحلل السياسي محمد أمطيريد، والخبير الاستراتيجي والعسكري عادل عبدالكافي.

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