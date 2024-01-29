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تكالة يناقش ملف القوانين الانتخابية مع وفد من الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 09:07 مساء
تكالة يناقش ملف القوانين الانتخابية مع وفد من الخمس
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل وفدًا من بلدية الخمس، الإثنين 29 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الإثنين، مع وفد من بلدية الخمس ملف القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع تكالة مع عدد من أعضاء المجلس البلدي الخمس وأعيان وحكماء المدينة، بمقر المجلس في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اللقاء بحث احتياجات المدينة، والمشاكل التي تؤثر على حياة ومعيشة المواطنين، إضافة لمناقشة «سبل دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي وتحقيق طموحات الليبيين في تنفيذ انتخابات نزيهة وعادلة أساسها الإعلان الدستوري والاتفاقات السياسية والثوابت الوطنية».

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أهالي الخمس الساحل يطالبون بدائرة انتخابية مستقلة
وتابع البيان أن الوفد طالب «بإعادة النظر في القوانين الانتخابية التي أقصت أهالي الدائرة الانتخابية الخمس الساحل مع أنها دائرة انتخابية مستقلة وبموجب القانون منذ دولة الاستقلال».

يذكر أن محمد تكالة انتُخِب عضوا بالمؤتمر الوطني العام السابق، عن دائرة الخمس الساحل في 8 أغسطس 2012 حتى 31 ديسمبر 2015، قبل أن يصبح عضوًا في المجلس الأعلى للدولة، بعد اتفاق الصخيرات، ثم رئيسا للمجلس في أغسطس الماضي خلفا لخالد المشري.

وفي سياق آخر تكالة، بحسب البيان، «دعم مجلس الدولة الجهود التي تُعنى بتحسين أوضاع المواطنين»، مشيرا إلى ضرورة «تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بتوافق كل الأطراف».

ونقل البيان عن تكالة أيضًا تأكيده أهمية «دور البلديات والمشايخ والأعيان في توحيد كلمة الليبيين ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز الروابط الاجتماعية والسياسية في البلاد».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل وفدًا من بلدية الخمس، الإثنين 29 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل وفدًا من بلدية الخمس، الإثنين 29 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل وفدًا من بلدية الخمس، الإثنين 29 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يستقبل وفدًا من بلدية الخمس، الإثنين 29 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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