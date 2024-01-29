بنغازي تستضيف الاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، الإثنين، الاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية، حيث وصل وفد المستشارين القانونيين المشاركين في الاجتماع في وقت سابق اليوم إلى المدينة، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع يهدف إلى التواصل وتبادل المعلومات بين المستشارين القانونيين وتعزيز دور مستشاري البرلمانات الأفريقية، بالإضافة إلى دراسة القضايا والمسائل القانونية البرلمانية.

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ونوه بليحق إلى أن الاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين في البرلمانات الأفريقية يستمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير من الشهر الجاري باستضافة ديوان مجلس النواب.

ويتزامن الاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية مع انطلاق فعاليات المؤتمر الأفريقي الدولي حول الهجرة غير الشرعية الذي تنظمه الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

وصول وفد المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية إلى ديوان مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 29 يناير 2024. (مجلس النواب)

وصول وفد المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية إلى ديوان مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 29 يناير 2024. (مجلس النواب)