إطلاق 5 مهاجرين عراقيين غير نظاميين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القائم بالأعمال الموقت للسفارة العراقية لدى ليبيا د. أحمد الصحاف اليوم الإثنين إطلاق 5 عراقيين محتجزين في ليبيا لأسباب تتعلق بالهجرة غير النظامية.

وأضاف الصحّاف أنّ «السفارة العراقيَّة في طرابلس نجحت بعد تنسيق عالٍ أجرته مع وزارة الداخليَّة - جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيَّة، في دولة ليبيا من إطلاق خمسة مواطنين عراقيين كانوا محتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة غير النظامية، ما ينعكس على أمن وسلامة المواطنين العراقيين الذين يقعون في شراك شبكات تهريب والاتجار بالبشر».

السفارة العراقية في ليبيا ضاعفت جهودها

ونوه البيان إلى أنّ «السفارة ضاعفت جهودها بالتزامن مع إعادة افتتاحها بعد نحو عقد من الزمن، لتزيد من فاعلية المتابعة والجُهُود صوب أهم الملفات التي تعزز حضور الدبلوماسيَّة العراقيَّة وترفع مكانتها على مُستوى العلاقات الثنائيَّة أو على مُستوى تقديم الخدمات وتيسير متابعتها مع الجالية العراقيَّة المقيمة في دولة ليبيا الشقيقة».

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وفي ديسمبر الماضي، أعلن العراق افتتاح سفارته لدى ليبيا وتسمية الدكتور أحمد الصحاف رئيسًا للبعثة العراقيّة، حسب بيان صادر عن الخارجية العراقية. وعبر الصحاف في تصريح عن «دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يلبي تطلعات الشعب الليبيِّ».