ما هي توقعات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي في ليبيا ودول المنطقة؟

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حديثة للبنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لليبيا سينمو بنسبة 4.1% خلال العام الجاري وبنسبة 4.3% في العام 2025، وهي نسبة تقارب توقعات النمو في السعودية التي قدرها البنك بنحو 4.1% و4.2%، وأعلى من نسبة النمو المتوقعة في الإمارات (3.7% و 3.8%).



وتشير جداول توقعات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سينمو بنسبة 2.6% خلال العامين 2024 و2025، في حين ستصل نسبة النمو في تونس إلى 3% خلال الفترة نفسها.



جيبوتي الأعلى في توقعات نمو الناتج المحلي

وبين دول المنطقة جاءت جيبوتي الأعلى في نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال العامين، إذ توقع البنك أن ينمو اقتصادها بنسبة 5.1%، و5.7% على التوالي.

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وفي مصر، من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.5% و3.9% في العامين 2024 و2025، فيما تشير تقديرات البنك الدولي أن تكون نسبة النمو في الأردن 2.5% و2.6% على الترتيب، وترتفع في العراق إلى 4.2% و2.9% خلال العامين الحالي والمقبل.



واستبعد التقرير لبنان وسورية واليمن بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين، في ظل التوترات العسكرية والأمنية في الدول الثلاث.