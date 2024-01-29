ضبط مراهق سرق محلا لقطع غيار السيارات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي مراهقا سرق مبلغا ماليا يقدر بخمسة آلاف دينار من محل لبيع قطع غيار بمنطقة حي السلام.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ ضد مجهول حول واقعة سرقة محله، حيث جرى تكليف فريق البحث والتحري في المركز بالتحقيق في الواقعة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

ضبط المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة

وتمكن أعضاء التحري من التعرف على المتهم بعد مراجعة تسجيل كاميرات المراقبة وضبطه في منطقة المساكن.

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وبالاستدال مع المتهم اتضح أنه من مواليد العام 2010، وقد اعترف بما نسب إليه ثم أحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.