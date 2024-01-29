بالصور: الصديق الكبير يفتتح ملتقى الابتكار والتحول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير صباح اليوم الإثنين «ملتقى الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية»، الذي ينظمه المصرف المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية «ABC».

قال الكبير: إن «تأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في المركزي يهدف إلى تحقيق تطوير سريع ومستدام للقطاع المصرفي»، مؤكدا أن «هذه الوحدة تسعى لتكون الرائدة في هذا المجال، خاصةً في مجال تحسين خدمة العملاء، وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمـي، وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية»، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

الكبير: فرصة لشركات القطاع الخاص

واعتبر محافظ المصرف المركزي أن هذا الملتقى «فرصة لشركات القطاع الخاص للاستفادة من وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار كونها ستقدم حلولا تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل».

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ويدعم المصرف المركزي مبادرات (اعرف زبونك EKYC) والمدفوعات الفورية (Instant Payment) ومبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) عبر تأسيس مختبر للتقنيات المالية (Sandbox) يهدف إلى إحداث تغيير عن طريق تجربة التقنيات الحديثة والمتطورة والأفكار الابتكارية، وفق محافظ المصرف المركزي.

الحضور في افتتاح «ملتقى الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية» في العاصمة طرابلس، 29 يناير 2023. (المصرف المركزي)

الحضور في افتتاح «ملتقى الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية» في العاصمة طرابلس، 29 يناير 2023. (المصرف المركزي)