تراجع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار بشكل جماعي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار إلى 6.44 دينار مقابل 6.49 دينار أمس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراجع سعر اليورو إلى 6.96 دينار مقابل 7.01 دينار أمس، وسعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 7.93 دينار مقابل 8.00 دنانير أمس.

وبالمثل هبط سعر الدينار التونسي إلى دينارين مقابل 2.02 دينار ليبي أمس، في حين استقرت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

واستقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الإثنين، وسجل متوسط سعر صرف الدولار 4.82 دينار، وثبت متوسط سعر صرف اليورو عند 5.23 دينار، وسعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.



وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

وانخفض سعر الليرة التركية إلى 0.15 دينار مقابل 0.16 دينار أمس، بينما لم يطرأ تغيير على سعري اليوان الصيني الذي سجل 0.67 دينار.