أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 29 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الإثنين.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 4.82 دينار، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت متوسط سعر صرف اليورو عند 5.23 دينار، وسعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

أسعار العملات العربية

وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.

وانخفض سعر الليرة التركية إلى 0.15 دينار مقابل 0.16 دينار أمس، بينما لم يطرأ تغيير على سعري اليوان الصيني الذي سجل 0.67 دينار.