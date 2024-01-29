«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج سيصل إلى 3.50 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.00 و2.00 متر
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• تكاثر السحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بينما تكون شمالية غربية على ساحل رأس لانوف وطبرق تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و3.00 أمتار ويصل غدا إلى 3.50 متر على الساحل من درنة إلى طبرق.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي ويكون مضطربا غدا على باقي الساحل.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة إلى رديئة غدا بسبب سقوط الأمطار.
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