حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 29 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شمال شرق ليبيا بموجة برد مع سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة غدا والأربعاء خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين تراوح درجات الحرارة القصوى بين 8 و19 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 11 و17 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، تكون جيدة من الغد خاصة على المناطق الممتدة من شرق بنغازي حتى طبرق تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مع احتمال سقوط زخات ثلج خفيف من مساء الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 08 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من الغد خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا.