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انطلاق معرض ليبيا للغذاء بمشاركة 215 شركة محلية وأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 09:27 مساء
انطلاق معرض ليبيا للغذاء بمشاركة 215 شركة محلية وأجنبية
الحويج يفتتح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
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افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، اليوم الأحد، معرض ليبيا للغذاء في دورته الخامسة التي تستمر فعالياته خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري على أرض معرض طرابلس الدولي.

وتنظم المعرض الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 100 شركة محلية و115 شركة أجنبية متخصصة في الصناعات الغذائية والبلاستيكية وآلات ومعدات التصنيع وتقنية التعبئة والتغليف وتجهيز المطاعم والمقاهي من دول مصر وتونس وتركيا والهند والإمارات وإيطاليا والمغرب ومالطا وفرنسا والأردن، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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وتجول الحويج بأروقة المعرض رفقة رؤساء لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ولجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس ومجلس إدارة الغرفة الليبية - المصرية المشتركة وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.

من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
من افتتاح معرض ليبيا للغذاء، 28 يناير 2024. (وزارة الاقتصاد)
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