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بن قدارة يبحث مع مجموعة بنوك «ABC» آلية التعاون في قطاع النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 08:36 مساء
بن قدارة يبحث مع مجموعة بنوك «ABC» آلية التعاون في قطاع النفط والغاز
لقاء بن قدارة مع المدير التنفيذي لمجموعة بنوك «ABC» ومديري فروعها في بريطانيا، الأحد 28 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مع مسؤولين من المؤسسة العربية المصرفية، سبل التعاون مع مجموعة بنوك «ABC» التابعة للمؤسسة في قطاع النفط والغاز الليبي.

واستقبل بن قدارة بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الأحد، المدير التنفيذي لمجموعة بنوك «ABC» التابعة للمؤسسة العربية المصرفية ومديري فروع المؤسسة في بريطانيا.

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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «بحث سبل التعاون مع بنك ABC والاستفادة من الخبرات المالية لدى المصرف في قطاع النفط والغاز» ومناقشة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج وفرص الاستثمار والتمويل لمشاريع هذه الخطة.

والمؤسسة العربية المصرفية هي مصرف عربي مقره البحرين. تأسس في 17 يناير 1980 من طرف حكومات ليبيا والبحرين والإمارات برأس مال بلغ مليار دولار، ولديه فروع في 9 بلدان عربية هي: البحرين، والإمارات، والعراق، ولبنان، والأردن، ومصر، وليبيا، وتونس، والجزائر.

لقاء بن قدارة مع المدير التنفيذي لمجموعة بنوك «ABC» ومديري فروعها في بريطانيا، الأحد 28 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
لقاء بن قدارة مع المدير التنفيذي لمجموعة بنوك «ABC» ومديري فروعها في بريطانيا، الأحد 28 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
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