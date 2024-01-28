الكوني يتعهد بتذليل الصعوبات أمام اتحاد المهاري

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، إن «رياضة المهاري تجسد ثقافة المجتمع الليبي وأصالته»، مؤكدا «دعمه اتحاد اللعبة، والعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن الاتحاد من أداء المهام الموكلة له، والتتويج بالبطولات المحلية والعربية».

والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لرياضة المهاري، الذين استعرضوا أمامه مشاركات الاتحاد في سباقات الهجن العربية أخيرا، وإحرازه الترتيب الثالث في رياضة كرة اليد على ظهور المهاري، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وذكر البيان أن «المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لرياضة المهاري استعرض المشاكل والصعوبات التي يواجهها الاتحاد بسبب ضعف الإمكانات، وعدم تخصيص مضامير للعبة، على الرغم من أهميتها في مد جسور التواصل بين مناطق الجنوب، وإسهامها في تحقيق المصالحة الوطنية».

اتحاد المهاري يريد إقامة مهرجان العربي

وأكد رئيس الاتحاد، مصطفى حمادي، أن اتحاد اللعبة عضو في الاتحاد العربي لرياضة المهاري، مشيرا إلى «رغبة الاتحاد في إقامة مهرجان المهاري العربي في دورته القادمة بليبيا، لتقديم صورة الاستقرار الذي تشهده ليبيا أخيرا للعالم».

وفي وقت سابق هذا الشهر، عقد المكتب التنفيدي للاتحاد الليبي للمهاري اجتماعه الأول في العام 2024 بمدينة طرابلس، بحضور مراقب اللجنة الأولمبية الليبية الهمالي فتحي. وتناول الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات، من بينها عرض قرار اعتماد الاتحاد الليبي لرياضة المهاري في اللجنة الأولمبية الليبية، وتكليف لجنة بإعداد البرنامج الداخلي والخارجي للاتحاد للعام 2024.