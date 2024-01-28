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استقرار شبه جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الأحد 28 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 01:31 مساء
استقرار شبه جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الأحد 28 يناير 2024)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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شهدت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة استقرارا شبه جماعي أمام الدينار في تداولات السوق الموازية، صباح اليوم الأحد، حيث استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 6.49 دينار، الذي سجله أمس.

وانخفض سعر صرف اليورو، مسجلا 7.01 دينار مقابل 7.02 دينار السبت، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 8.00 دنانير، والدينار التونسي عند مستوى 2.02 دينار، وكذلك استقرت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.

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أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبيى في السوق الرسمية
وفي مستهل تعاملات السوق الرسمية هذا الأسبوع، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الأحد بالسوق الرسمية، إذ سجل متوسط سعر الصرف 4.82 دينار مقارنة بـ4.81 دينار المسجل الخميس الماضي.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان، أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، حيث بلغ سعر بيع الدولار 4.83 دينار وشرائه 4.81 دينار. في الوقت نفسه، انخفض متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار مقارنة بـ5.24 دينار الخميس، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، سجل الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي. أما الليرة التركية فسجلت 0.16 دينار، ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.67 دينار.

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