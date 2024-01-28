الكوني للسفير الألماني: «الرئاسي» ملتزم بالعمل على توحيد مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني «العمل على توحيد مؤسسات الدولة، للوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي»، منوها إلى «دور ألمانيا الفاعل في المسارات السابقة»، وذلك لدى استقباله السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأشاد السفير الألماني بـ«جهود المجلس الرئاسي الرامية لتحقيق الاستقرار خلال بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع المبعوث الأممي على تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية»، وفق بيان المجلس الرئاسي.

الكوني يطالب بتوحيد الجهود لوضع خارطة طريق

من جهته، أشاد الكوني بجهود الدول المهتمة بالشأن الليبي لتحقيق الاستقرار. وأكد «ضرورة توحيد الجهود، لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي من أجل ضمان تحقيق الاستقرار».

وحسب البيان، تطرق اللقاء لـ«الأوضاع في مناطق الجنوب التي تعاني نقصا في الإمكانات، وتشهد نزوحا لمناطق الشمال، وموجات المهاجرين غير الشرعيين، والجريمة المنظمة بسبب الوضع الهش على الحدود في المناطق الجنوبية جراء الأحدات التي تشهدها دول الجوار وتداعياتها على ليبيا».

ويوم الخميس الماضي، أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، الحاجة العاجلة لدعم جهود تأمين حدود ليبيا الجنوبية، مشيدا بالاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة بالملف الليبي.

الكوني والسفير الألماني في لقاء بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)

الكوني والسفير الألماني في لقاء بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد 28 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)