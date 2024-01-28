الدرسي: دور فعال لجهاز الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس جهاز الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية، الفريق أسامة محمد الدرسي، أنه «سيكون للجهاز دور فعال ورئيسي في الفترة القريبة المقبلة على أرض الواقع».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز، اليوم، وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من مجلس النواب احميّد حومة، وفق بيان المكتب الإعلامي للجهاز. وناقش الاجتماع «مساندة الجهاز في دوره المنوط به، والمضي قدماً لتحقيق الأمن والأمان في ظل دولة القانون».

حومة يشيد بتطور جهاز الأمن الداخلي

وأثنى حومة على «دور الجهاز وما يشهده من تطورات لم يسبق لها مثيل في الفترات السابقة»، مشيدا بـ«جهود رئيس الجهاز في السعي نحو فرض قوة القانون، وبسط الأمن في الشارع العام»، حسب البيان.

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وفي وقت سابق هذا الشهر، تلقى جهاز الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية مركبات آلية، لتعزيز كفاءة العمل وتسهيله من آمر كتيبة «طارق بن زياد» التابعة لقوات «القيادة العامة»، اللواء صدام خليفة حفتر. بينما قال الجهاز إن ذلك يأتي «في إطار دعمه المؤسسات الأمنية التي تتطلبها مرحلة عمل الجهاز، لفرض السيطرة الأمنية».