وفاة تلميذ نتيجة حادث سير في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الأحد، تلميذا توفي نتيجة حادث سير في بلدية مسلاتة.

وقالت الوزارة، في بيان إن التلميذ الفقيد هو أيهم فتحي أبو عائشة، المقيد بالصف السابع في مدرسة عمر بن الخطاب، مضيفة: «نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».

استئناف الدراسة وبداية الفصل الثاني

وبدأت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني الأحد الماضي بعد انتهاء عطلة منتصف العام الدراسي، فيما بلغ عدد الطلاب المسجلين نحو مليونين و345 ألف طالب.

وقالت وزارة التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن الطلاب عادوا لمقاعد الدراسة في عموم البلاد بعد انقضاء عُطلة نصف السنة.

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وينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الثاني من مايو المقبل، وستجرى الاِمتحانات النّهائية لجميع صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 5 مايو.

موعد امتحانات شهادتي التهليم الأساسي والثانوي

أما امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي فسيكون الدور الأول لها في 19 مايو، والدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في الثاني من يونيو.

وبدأ العام الدراسي الحالي في الثالث من سبتمبر الماضي، وانتهى الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمبر، وامتحانات الفصل ذاته في 4 يناير 2024 بالنسبة لسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.