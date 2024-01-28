الرقابة على الأغذية: تتبع جميع الأدوية المنتجة في مصنع مزيف بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إنه أصدر تعليماته إلى الفرق التفتيشية بتتبع جميع الأدوية المغشوشة الصادرة عن مصنع يزيف الأدوية في طبرق.

وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أنه جري ضبط مصنع بمدينة طبرق يقوم بتزييف وتزوير علامات تجارية لأدوية ذات علامات تجارية عالمية، منها أدوية الصداع والرشح، وأدوية أمراض نفسية، وأدوية مرضى السكري.

المصنع المزيف يغلف الأدوية بطريقة تشبه الأصلية

وأشار إلى اقتصار التزييف الذي يقوم به المصنع على تعبئة الأدوية وتغليفها بطريقة طبق الأصل عبر قوالب وأغلفة تحمل العلامات التجارية المعروفة.

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وشدد المركز على ضرورة تتبع هذه الأدوية داخل السوق الليبي وتحريزها وإعدامها، داعيا المواطنين إلى التعاون لتمييز الدواء الأصلي من المغشوش.

وأوضح أن الفرق بين المزيف والأصلي واضح من حيث جودة التغليف، ووضوح العلامة التجارية.