«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح بحرية إلى شمالية شرقية، تصل سرعتها صباح غد الإثنين إلى 25 عقدة، على ساحل الجبل الأخضر.

وأوضح المركز، في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الأحد، أن تحذيره يخص الفترة من التاسعة صباح اليوم بالتوقيت العالمي حتى الساعة 12:00 غدا الإثنين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، وتتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وسرعتها ما بين 5 عقد و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.25 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 16 و18 درجة، والرؤية جيدة.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة.

- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، وتتحول إلى شمالية شرقية، وسرعتها ما بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل صباح الغد إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.50 متر، ويصل إلى 3.00 أمتار مساء اليوم على ساحل الجبل الأخضر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربا مساء اليوم على ساحل الجبل الأخضر.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة بسبب اضطراب البحر.