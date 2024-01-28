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ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 28 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 09:50 صباحا
ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 28 يناير 2024)
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في تعاملات اليوم الأحد بالسوق الرسمية، إذ سجل متوسط سعر الصرف 4.82 دينار مقارنة بـ4.81 دينار المسجل الخميس الماضي.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم أن سعر بيع الدولار يبلغ 4.83 دينار وشرائه 4.81 دينار.

في الوقت نفسه، انخفض متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار مقارنة بـ5.24 دينار الخميس، بينيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي. أما الليرة التركية فسجلت 0.16 دينار.

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ارتفاع الدولار في السوق الموازية
وفي السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار، أمس السبت، إلى مستوى 6.49 دينار، بعد أن سجل الخميس 6.39 دينار. وعاد سعر صرف اليورو إلى الارتفاع، مسجلا 7.02 دينار مقابل 6.86 دينار في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 8.00 دنانير مقابل 7.85 دينار. بينما استقر الدينار التونسي عند مستوى 2.02 دينار ليبي، وكذلك استقرت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.

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