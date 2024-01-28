حالة الطقس في ليبيا (الأحد 28 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة بداية من مساء اليوم، خاصة على مناطق شمال شرق ليبيا، مع سقوط أمطار متفرقة على غالبية مناطق الشمال.

وقال المركز، في نشرته الجوية اليوم، إن كميات الأمطار قد تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الشرقي، مشيرا إلى احتمال أن تسود موجة برد بداية من يوم الثلاثاء على الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر، ويتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 و19 درجة، وتسجل انخفاضا تدريجيا من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة من مساء غد الإثنين على المناطق الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة، وتصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد، مع احتمال سقوط زخات ثلجية يومي الثلاثاء والأربعاء على الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 12 و18 درجة، وتسجل انخفاض ملحوظا غدا، بينما يتوقع أن تسود موجة برد بداية من يوم الثلاثاء.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة والجفرة.

الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و22 درجة، وتسجل انخفاضا غدا الإثنين.