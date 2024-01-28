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خطوة جديدة لإنشاء خزان مياه في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 28 يناير 2024, 12:17 صباحا
خطوة جديدة لإنشاء خزان مياه في سرت
عميد بلدية سرت يتفقد مشاريع خدمية جارٍ تنفيذها في نطاق البلدية، السبت 27 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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أعلنت بلدية سرت، اليوم السبت، تسليم موقع تنفيد خزان مياه بمحلة وادي جارف في المدينة بسعة 1500 متر مكعب، وتفعيل خزانات السقايا.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لعميد البلدية مختار المعداني وعدد من المسؤولين بديوان البلدية لعدد من المشاريع الجديدة.

زيارة تفقدية لمشروعات خدمية في سرت
وأوضح مدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الأميل، إن الوفد تفقد مشاريع يجرى تنفيذها، من بينها صيانة مدرستي عمار بن ياسر ونور اليقين للتعليم الأساسي، وخطوط مياه الشرب وخدمات النظافة بالمحلة وخطوط الإنارة.

- إنشاء خزان مياه كبير بمحلة الزعفران غرب سرت

وأضاف أن مسؤولي البلدية أكدوا خلال الجولة دعمهم لمحطة وادي جارف باعتبارها المدخل الغربي للمدينة، مشيرين إلى توفير صناديق للقمامة وتوفير وتحسين الخدمات بالمحلة.

تركيب أعمدة إنارة حديثة بطول 23 كيلو مترًا
كما زار الوفد خطوط الإنارة بمحلة الظهير، والترتيبات لبدء مشروع تركيب إنارة من جزيرة سرت الغربية إلى مدخل سرت بمحلة الظهير بخطوط وأعمدة إنارة حديثة بطول 23 كيلو مترًا بتمويل من الحكومة الليبية.

عميد بلدية سرت يتفقد مشاريع خدمية جارٍ تنفيذها في نطاق البلدية، السبت 27 يناير 2024 (بوابة الوسط)
عميد بلدية سرت يتفقد مشاريع خدمية جارٍ تنفيذها في نطاق البلدية، السبت 27 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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