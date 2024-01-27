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حكومة حماد تدرس تأسيس مركز لإدارة الأزمات والكوارث

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 08:16 مساء
حكومة حماد تدرس تأسيس مركز لإدارة الأزمات والكوارث
جانب من فعاليات «المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر» في بنغازي، السبت 27 يناير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
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أوصى مؤتمر للحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم السبت، بتأسيس مركز لإدارة الأزمات والكوارث والمخاطر يضم خبراء ومتخصصين في هذا المجال من أجل وضع الأسس الأولية لنظام فعال في التعامل مع الأزمات.

جاء ذلك خلال فعاليات «المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر» الذي نظمته وزارة الداخلية بحضور عدد من الوزراء تحت شعار «إدارة فعّالة للأزمات.. لمجتمع آمن».

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شارك في المؤتمر أيضًا قيادات علمية وأمنية وخبراء متخصصون من وزارات وهيئات ومؤسسات ذات صلة بإدارة الأزمات والكوارث.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن المؤتمر خرج بتوصيات تحث على أهمية وجود نظام وطني للطوارئ وإدارة الأزمات بشكل فعّال، خاصة بعد كارثة دانيال وارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن وعدد من المدن الليبية.

جانب من فعاليات «المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر» في بنغازي، السبت 27 يناير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
جانب من فعاليات «المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر» في بنغازي، السبت 27 يناير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
جانب من فعاليات «المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر» في بنغازي، السبت 27 يناير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
جانب من فعاليات «المؤتمر الوطني للأزمات والكوارث والمخاطر» في بنغازي، السبت 27 يناير 2024 (صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك)
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