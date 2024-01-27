أبوقميزة: أزمة المياه الجوفية في زليتن لا تزال قائمة.. والحلول موقتة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

قال مدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي بالمنطقة الوسطى محمد أبوقميزة إن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن لا يزال كما هو عليه، رغم استمرار عمليات الشفط وردم البرك والمستنقعات.

وأوضح أبوقميزة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الحلول الحالية كلها موقتة وليست جذرية، مشددا على ضرورة علاج هذه الأزمة البيئية.

وأشار إلى عقد اجتماع تقابلي مع الخبراء من جامعة طرابلس بحضور مختصين وعميد البلدية مفتاح حمادي، حول تقييم والحلول والآليات في التنفيذ والعراقيل والبدائل لهذه الإشكالية التي تواجه المدينة.

خبراء أجانب يزورون زليتن لتقييم سبب ارتفاع المياه الجوفية

وأضاف أن الأسبوع الجاري سيشهد زيارة وفد من الخبراء الأجانب لدراسة سبب ارتفاع منسوب المياه في زليتن، فضلا عن إقامة الجامعة الأسمرية ندوة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة والذي بدأ في الظهور خلال ديسمبر الماضي.

وأمس الجمعة، أكدت الشركة العامة للمياه استمرار أعمال صيانة خط الضخ الرئيسي للصرف الصحي من المحطة الرئيسية في مدينة زليتن إلى محطة المعالجة (قطر 450 ملم).

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بلدية زليتن تعلن عن كميات المياه المسحوبة

من جانبها، أحصت بلدية زليتن الجهود التي بذلت خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في البلدية. وأوضحت البلدية أنه منذ بداية ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في 27 ديسمبر إلى 7 يناير الجاري جرى شفط 49 ألفا و269 مترا مكعبا من المياه عبر 3 آلاف و645 نقلة بسيارات الشفط.

أما في الفترة من 8 يناير إلى 15 يناير فجرى شفط 38 ألفا و359 لترا مكعبا من المياه عبر 369 نقطة، ونقل 300 نقلة (حمولة) رمل للردم.