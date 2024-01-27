كشف تفاصيل انفجار بطائرة إسعاف في طرابلس.. كانت متجهة إلى بنغازي وتونس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن تفاصيل انحراف طائرة إسعاف في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس اليوم السبت.

ونقلت الوزارة عن مدير مكتب التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بالوزارة عصام رجب نصرت أن الطائرة من نوع «سسنا 560» وتحمل حروف تسجيل رقم «5A-DRK» وتتبع جهاز الإسعاف الطائر.

وأضاف نصرت أن الطائرة انحرفت عن مسارها أثناء هبوطها بمدرج مطار معيتيقة صباح اليوم السبت عند الساعة 09:12 تقريبا بالتوقيت المحلي، فيما لم تسفر الواقعة عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية، إذ فقط انفجر الإطار الأيسر الخلفي وجرى تغييره.

الطائرة أصابها عطل فني في الجو

وأوضح أن الطائرة متجهة من طرابلس إلى مطار بنينا بنغازي ومنها إلى تونس في مهمة إسعاف طارئة. متابعة: «حدث بها عطل فني عارض في الجو مما اضطرها للعودة لمطار معيتيقة الدولي ووصولها بسلامة وعلى متنها الطاقم الجوي والطبيب المرافق».

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بعد ذلك، جرت إعادة فتح الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بعد نجاح الفرق الفنية بجهاز الإسعاف الطائر وإدارة التشغيل والسلامة وهيئة السلامة الوطنية من إزاحة الطائرة.

طائرة تابعة لجهاز الإسعاف بعد انحرافها في مطار معيتيقة بطرابلس، 27 يناير 2024 (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)

طائرة تابعة لجهاز الإسعاف بعد انحرافها في مطار معيتيقة بطرابلس، 27 يناير 2024 (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)

رجال الطوارئ أثناء متابعة طائرة تابعة لجهاز الإسعاف بعد انحرافها في مطار معيتيقة بطرابلس، 27 يناير 2024 (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)

طائرة تابعة لجهاز الإسعاف بعد انحرافها في مطار معيتيقة بطرابلس، 27 يناير 2024 (وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة)