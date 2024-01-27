رفض شحنة شراب سعال في طرابلس قادمة من الهند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة شراب طارد للسعال، قادمة من الهند، في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأوضح المركز، اليوم السبت، أن الشحنة تخص العلامة التجارية «RENPOL EXTRA»، وجرى رفضها بسبب الغش التجاري، وعدم وجود نشرة توضيحية للمنتج.

وفي 13 يناير الجاري، أكد المركز رفض شحنة شراب للسعال طارد للبلغم في مطار معيتيقة أيضًا، وذلك كون الشركة المصنعة غير مسجلة عند الدولة الليبية، وليست من ضمن الشركات المستهدف التعاقد معها. والشحنة المرفوضة كانت تخص العلامة التجارية «Benyline»، والشركة المصنعة «McNeil».