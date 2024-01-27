ارتفاع العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (السبت 27 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة ارتفاعا أمام الدينار في تداولات السوق الموازية صباح اليوم السبت.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 6.49 دينار، بعد أن سجل الخميس تراجعا إلى 6.39 دينار مقابل 6.48 دينار الأربعاء.

وعاد سعر صرف اليورو إلى الارتفاع مسجلا 7.02 دينار مقابل 6.86 دينار الخميس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 8.00 دنانير مقابل 7.85 دينار الخميس.

استقرار سعري صرف الدينار التونسي وكسر الذهب

وسجل الدينار التونسي استقرارًا عند مستوى 2.02 دينار، وكذلك استقرت العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.

واستقر أيضا سعر كسر الذهب «عيار 18» عند مستوى 305 دنانير.

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أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية

واختتمت السوق الرسمية تعاملات الأسبوع الماضي (الخميس) على تباين، إذ انخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار الأربعاء، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وفي حين زاد سعر صرف اليورو إلى 5.24 دينار من 5.23 دينار، استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.