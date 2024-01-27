«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، بينما تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب، وتتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا.

- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية صباح اليوم على ساحل مصراتة وسرت، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.