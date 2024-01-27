«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، بينما تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا.
- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية صباح اليوم على ساحل مصراتة وسرت، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من راس لانوف إلى الخليج، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح على غالبية الساحل بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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