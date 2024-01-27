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«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 11:32 صباحا
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة
الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، بينما تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا.
- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية صباح اليوم على ساحل مصراتة وسرت، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، وتكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من راس لانوف إلى الخليج، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح على غالبية الساحل بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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