حالة الطقس في ليبيا (السبت 27 يناير 2024)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة غالبية مناطق البلاد بداية من غد، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق، وتكون جيدة ومصحوبة بخلايا رعدية مساء الإثنين مع احتمال سقوط حبات البرد.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط الإثنين على غالبية المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على الواحات.
- الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.
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