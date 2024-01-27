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حالة الطقس في ليبيا (السبت 27 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 10:05 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (السبت 27 يناير 2024)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة غالبية مناطق البلاد بداية من غد، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق، وتكون جيدة ومصحوبة بخلايا رعدية مساء الإثنين مع احتمال سقوط حبات البرد.
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط الإثنين على غالبية المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على الواحات.
- الرياح: شمالية غربية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

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