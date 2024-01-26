دعم أميركي بـ4.5 مليون دولار لمطار سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا تقديم واشنطن دعما بـ4.5 مليون دولار لمطار سبها عبر برنامج أمن الطيران والمطارات بليبيا، التابع لمكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت السفارة، في بيان اليوم الجمعة، إن هذا التمويل سيعزز الاستقرار في جنوب ليبيا، ويخلق المزيد من الفرص الاقتصادية، ويُمكن مطار سبها من توسيع عملياته كمركز للطيران.

وأشارت إلى تخصيص الولايات المتحدة منذ العام 2018 أكثر من 20 مليون دولار لأمن المطارات في ليبيا. كما حضر نحو ثلاثة آلاف مسؤول من المطارات الليبية دورات تدريبية ممولة من الولايات المتحدة، بينهم 300 امرأة.

لقاء نورلاند بوكيل وزارة المواصلات لشئون النقل الجوي

ولفتت السفارة الأميركية إلى التزام الولايات المتحدة بتعزيز قطاع الطيران المدني في ليبيا، والعمل مع الأطراف المعنية على ربط ليبيا بالعالم، مشيرة في هذا الإطار إلى لقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، وكيل وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لشؤون النقل الجوي، خالد السويسي، وذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية جوشوا هارس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.

وأوضحت أن الهدف من اللقاء تأكيد الدعم الأميركي لتعزيز قطاع الطيران المدني الليبي وأمن المطارات، وبناء روابط ليبيا داخليا ومع باقي العالم.

وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي، خالد السويسي، 26 يناير 2024. (السفارة الأميركية)