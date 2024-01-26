وفاة 9 أشخاص جراء حادث مروع شرق بن جواد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الجمعة، وفاة تسعة أشخاص جراء حادث سير مروع شرق منطقة بن جواد.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

وأظهرت صور نشرها الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تصادم سيارتين إحداهما «ميكروباص» وتفحمهما بالكامل.

بدورها، قالت مديرية أمن رأس لانوف إن المتوفين التسعة بينهم ليبيان اثنان والبقية يحملون الجنسية المصرية، وأوضحت أن الحادث نتج جراء تصادم سيارة نوع «تويوتا» وأخرى من نوع «مرسيدس فيتو».

وأشارت المديرية في بيان، إلى نقل الجثامين إلى مستشفى بن جواد العام تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة من حيث الاختصاص والتصرف.

تفحم سيارتين جراء حادث مروع شرق بن جواد، 26 يناير 2024. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

سيارة إسعاف في موقع الحادث، 26 يناير 2024. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

سيارة إسعاف في موقع الحادث، 26 يناير 2024. (جهاز الإسعاف والطوارئ)