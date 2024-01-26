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3 ملفات في مناقشات الزيداني مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 10:59 صباحا
3 ملفات في مناقشات الزيداني مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
اجتماع الزيداني مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 25 يناير 2024. (وزارة التخطيط)
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بحث وزير التخطيط بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد يوسف الزيداني، أمس الخميس، مع المدير المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كريستوفر لاكر الجهود المشتركة بين الجانبين في مجالات التنمية المتعددة، وتقديم مقترحات لتعزيز التعاون في هذا الصدد.

وأكد الزيداني خلال الاجتماع أهمية دور وزارة التخطيط كجهة مسؤولة قانونيا عن متابعة المشاريع التنموية مع الجهات الدولية، والتزامها بتعزيز الشراكات الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، وفق بيان صادر عن الوزارة.

على غرار باكستان والعراق.. مقترح أممي بإنشاء مرفق إنعاش وتنمية مستدامة في ليبيا

وتطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء صندوق إنمائي خاص بإدارة مشاريع المناطق المتضررة من فيضانات مدينة درنة وما جاورها، إذ أشاد الوزير في هذا السياق بجهود البرنامج الإنمائي وتأثيره الإيجابي في تعزيز الاستقرار والتنمية في المناطق المتضررة.

اتفاقية إعادة إعمار مرزق
وسبق أن قدمت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون وكريستوفر لاكر في التاسع من يناير الجاري مقترحا أمميا بإنشاء مرفق إنعاش وتنمية مستدامة تديره الأمم المتحدة في ليبيا وذلك خلال لقائهما مع وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي.

وتطرق اجتماع الزيداني مع لاكر إلى تقدم الأعمال في الاتفاقية المبرمة بين صندوق إعادة إعمار مدينة مرزق والبرنامج الإنمائي، حيث أكد الوزير أهمية تحقيق النجاح والاستدامة في هذه المشاريع.

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