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«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 10:14 صباحا
«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج
المركز الوطني للأرصاد الجوية يتوقع أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي. (الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، اليوم الجمعة، على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- رياح شمالية غربية إلى جنوب غربية وتكون متغيرة الاتجاه هذه الليلة على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدًا.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الخليج.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح على أغلب الساحل بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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