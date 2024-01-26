«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، اليوم الجمعة، على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- رياح شمالية غربية إلى جنوب غربية وتكون متغيرة الاتجاه هذه الليلة على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدًا.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.