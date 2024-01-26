«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، اليوم الجمعة، على طول الساحل الليبي، فيما تكون الرؤية جيدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- رياح شمالية غربية إلى جنوب غربية وتكون متغيرة الاتجاه هذه الليلة على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدًا.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الخليج.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح على أغلب الساحل بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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